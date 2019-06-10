Дети-цветы жизни, или как весело воспитывать исчадие ада Вы сомневаетесь в том, что растить детей весело? Вашему вниманию доказательства тому, что это не просто весело, а "очень" весело! Хотя, наверное, забавнее смотреть на это со стороны на фото или на видео. В реально жизнь обляпанный телевизор и испорченные обои не сулят радости.