Кто не спрятался, я не виноват: прикольные снимки о "мастерах" пряток

Помните, когда в детстве играли в прятки, мы думали, что если закрыть лицо руками, то нас никто не найдет?! Веселые были времена. Дети любят прятки и за ними так весело наблюдать со стороны. Они неумело прячутся, чтобы их не заметили родители. Это так смешно, наивно и мило. Какие только места они не находят, чтобы спрятаться!