Кошки-модели: как четвероногие могут поконкурировать со звездами глянца

Все мы знаем, сколько денег получают модели за фотосессию или "туда-обратно" по подиуму. Но знаете что? Мы хотим представить вашему вниманию 25 кошек, которые позируют не хуже топовых моделей, а в некоторых случаях даже лучше! И они, между прочем, не получают за это ничего! Где же справедливость? Ущемление прав домашних животных черт возьми!