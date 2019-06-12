Ну почти: забавные снимки, на которых вещи были сделаны не на совесть

Телефон-автомат всего с тремя цифрами, туалет с прозрачной дверью, шлепки Adidas от фирмы Nike и другой бред, свидетелями которого оказались авторы этих снимков.