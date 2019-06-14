Ловко сделано: коллекция лайфхаков, которые действительно работают Как верно подметили наши предки, единственное, что люди любят давать бесплатно - это советы.А с появлением интернета мы стали еще активнее делиться друг с другом своим опытом. Мы отыскали для вас парочку лайфхаков, которые вполне применимы в реальной жизни.