Веселые демотиваторы для самых угрюмых А вот и отличная доза приколов и позитива, которые подарят вам хорошее настроение. Сегодня в выпуске: про неожиданные цели кредита, про любителей опаздывать, про неистребимую находчивость, про супердоставку и, конечно, про кошек!