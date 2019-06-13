Позитивный котяра, который любит делать селфи со своими братанами Вааазззааап ребятульки? Сегодня мы хотим представить вашему вниманию творчество котана Мэнни. В общем бродяга-кот научился каким-то образом нажимать на кнопку "щелк" на камере, а хозяин разместил творение своего питомца в Instagram. Фотки просто разрывают.