Сарказм и шутки в позитивных демотиваторах Ежедневная порция демотиваторов для вашего отличного настроения! Сегодня в выпуске: про распродажу престолов, про искреннее приветствие в парке, про настоящего снайпера, про экономию, про новости современного автопроизводства и многое другое!