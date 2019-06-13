Самые несчастные гости свадеб: детки, которые очень устали от свадебных торжеств

Вам часами приходится наблюдать за выкупом, слушать тосты, мило беседовать с родственниками, которых вы не видели годами, и пьяными незнакомцами (кстати, кто пригласил этого парня?). Хочется по-английски уйти, пока никто не видит, но это будет невежливо. Поэтому вы остаетесь на месте и ждете, пока все закончится. Ждете, ждете и ждете. Единственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, — маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.