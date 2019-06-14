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И зачем такое делать: самые странные и бессмысленные вещи, которые вы когда-либо видели
Зачем подвесили кусок пиццы на воздушных шариках? Куда аллигатор едет на квадроцикле? Повышается ли эффективность антенны на автомобиле, если на нее насадить бананы? Эти и другие вопросы у вас возникнут во время просмотра этих снимков.
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