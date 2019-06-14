Прикольные демотиваторы: еще одна причина улыбнутся в пятничный день

Сборник прикольных демотиваторов в завершение очередной рабочей недели! В этом выпуске: про настоящую любовь, про кулинарные изыски для любителей сладкого и мяса, про радости жизни, про дизайн интерьеров и многое другое!