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Пятница, 14.06.2019
Вот скукотище: как коротают время маленькие шалуны на свадьбах
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Вот скукотище: как коротают время маленькие шалуны на свадьбах

Эдинственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, - маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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