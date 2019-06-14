Вот скукотище: как коротают время маленькие шалуны на свадьбах

Эдинственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, - маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.