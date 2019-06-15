"Я ушла. Веди себя хорошо!": что говорят хозяева своим питомцам перед уходом из дома

У вас есть домашние животные? Если да, разговариваете ли вы с ними? Объясняете, куда и зачем уходите, здороваетесь, возвращаясь? Да ладно, мы знаем, что разговариваете! Вот и одна пользовательница Twtter Тася Никитенко обеспокоилась вопросом, она одна отчитывается перед своим котом или есть такие же хозяева? И она оказалась совсем не одинока: многие прощаются со своими питомцами, распределяют обязанности и докладывают о своих покупках! Вот что ей ответили: