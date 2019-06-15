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Суббота, 15.06.2019
"Вы похожи на свою собаку": питомцы, которые напоминают своих хозяев
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"Вы похожи на свою собаку": питомцы, которые напоминают своих хозяев

Тот факт, что собаки часто похожи на своих хозяев, заметили уже давно. Но британский фотограф Джеррард Гефингс пошел с этой идеей немного дальше… Сначала он создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев. А потом из этих фотографий сделали настольную игру для развития памяти "Вы похожи на свою собаку?". Всего в колоде 50 карт, которые раскладываются на столе и переворачиваются рубашкой вниз. Суть игры заключается в том, чтобы запомнить расположение карт и собрать максимальное число пар. Игра достаточно увлекательная, ведь люди и их питомцы действительно очень похожи.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Собаки, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Хохот.
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