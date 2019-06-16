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Осторожно, тающие коты: "ужасные" последствия глобального потепления

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Осторожно, тающие коты: "ужасные" последствия глобального потепления
02:31 Сегодня Телеграф Фото: bugaga.ru

Смешные котики, которые вот-вот растают.

Обычно кошки начинают таять при температуре 30 градусов тепла по Цельсию. Из-за глобального потепления кошки по всему миру тают с угрожающей скоростью. Примите непосредственное участие в борьбе с изменением климата — сделайте это ради котеек!

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Смешное, Прикол, Хохот.
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