Осторожно, тающие коты: "ужасные" последствия глобального потепления

Смешные котики, которые вот-вот растают.

Обычно кошки начинают таять при температуре 30 градусов тепла по Цельсию. Из-за глобального потепления кошки по всему миру тают с угрожающей скоростью. Примите непосредственное участие в борьбе с изменением климата — сделайте это ради котеек!