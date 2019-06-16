Жизнь кошачья: позитивные дикие животные, которые возомнили себя котами

Без кошек интернет в принципе был бы не нужен, и пока мы кидаем друг другу котиков и отмечаем их понравившимися, в мире грустят тигры, львы и прочие большие кошки. Крупные представители кошачьей породы находятся в тени их меньших собратьев, да и вообще они обделены лаской со стороны человека. А ведь им много не надо, они просто хотят жить как обычные кошки и заниматься обычными кошачьими делами. Большие кошки внешне могут отличаться от наших домашних, но это всё те же котики, только большого размера, и это мы вам докажем далее.