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Воскресенье, 16.06.2019
Жизнь кошачья: позитивные дикие животные, которые возомнили себя котами
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Жизнь кошачья: позитивные дикие животные, которые возомнили себя котами

Без кошек интернет в принципе был бы не нужен, и пока мы кидаем друг другу котиков и отмечаем их понравившимися, в мире грустят тигры, львы и прочие большие кошки. Крупные представители кошачьей породы находятся в тени их меньших собратьев, да и вообще они обделены лаской со стороны человека. А ведь им много не надо, они просто хотят жить как обычные кошки и заниматься обычными кошачьими делами. Большие кошки внешне могут отличаться от наших домашних, но это всё те же котики, только большого размера, и это мы вам докажем далее.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Животные, Смех, Настроение, Кошки, Юмор, Позитив, Дикие животные, Радость, Веселье, Умора, Прикол.
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