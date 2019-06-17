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Уморительные фотографии из сайтов знакомств
В социальных сетях обитает множество чудесных людей, которые находятся в постоянном поиске своей второй половинки. И, как полагается, для того, чтобы увеличить шансы на поиск партнера, люди на таких сайтах выкладывают свои, как им кажется, самые восхитительные фотографии. Но так ли это на самом деле?..
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