Отключение горячей воды, или Как выжить в нелегкие времена

Представляем Вашему вниманию фотографии, которые поймут те, кому уже отключили воду и кому это еще предстоит. Вот и лето пришло, а это значит, что коммунальные службы в скором времени начнут отключат горячую воду для профилактики. Сказать, что это тяжелые времена для всех нас - ничего не сказать.