Курьезные и жуткие вещи, которые должны случаться как можно реже

На месте авторов этих фотографий наверняка не хотел бы оказаться никто! Во всяком случае, любителей адреналина среди нас не так уж и много. Ведь что может быть ужаснее таракана, ползущего по стульчаку унитаза, или паука, свившего сеть прямо над входной дверью? Только полчище крокодилов под ногами человека, стоящего на мосту!