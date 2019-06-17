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Понедельник, 17.06.2019
Кто же твои родители: милые малыши, которые напоминают знаменитостей
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Кто же твои родители: милые малыши, которые напоминают знаменитостей

Когда в семье появляется малыш, все родственники и друзья начинают спорить, на кого же он больше похож — на маму или папу? Все вглядываются в черты лица ребенка, но иногда там таятся большие сюрпризы. Каково обнаружить, что ваше чадо — вылитый Дэнни Де Вито? Что чувствует родитель, когда видит, что его ребенок — просто копия Гэндальфа? Сходство, порой сбивающее с толку, выглядит забавно, но, как мы знаем, в каждой шутке есть лишь доля шутки.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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