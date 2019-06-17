Строительные фейлы мастеров, которым хочется оторвать руки

Да, мы знаем, что вы неоднократно убеждались в искрометном креативе строителей и сантехников, к которому все уже давно привыкли. Но, все-таки, давайте еще раз посмотрим на их шедевральные творения…