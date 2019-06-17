Забавные вывески людей с отменным чувством юмора Когда видишь такие объявления, в очередной раз убеждаешься в том, что народное творчество - оно самое-самое! Нельзя словами описать его, но ты чувствуешь всю глубину и наполненность жизненным смыслом этих, казалось бы, простых фраз и предложений