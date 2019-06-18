Пляжные фотографии, которые вызывают дикий смех Лето — самое прекрасное время. И знаете что? Редакция WuzzUp тоже очень любит лето, ведь это пляжный сезон — девушки в бикини, море алкоголя. Но самое главное — куча нелепых WTF-фотографий.