Подборка смешных фотобомб стоковых фотографий от Мэтью Весково Стоковые фотографии - это фотоизображения на определенную тематику, которые продаются на общедоступных торговых площадках и могут быть использованы в качестве для рекламы. Бывший арт-директор рекламного агенства Мэтью Весково (Matthew Vescovo) создает уникальные фотобомбы стоковых фотографий для того, чтобы придать им реалистичности и повысить стоимость на аукционе.