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Подборка смешных фотобомб стоковых фотографий от Мэтью Весково
Стоковые фотографии - это фотоизображения на определенную тематику, которые продаются на общедоступных торговых площадках и могут быть использованы в качестве для рекламы. Бывший арт-директор рекламного агенства Мэтью Весково (Matthew Vescovo) создает уникальные фотобомбы стоковых фотографий для того, чтобы придать им реалистичности и повысить стоимость на аукционе.
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