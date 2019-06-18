"Очень злая собака": позитивные собачки, которых посчитали лютыми Где бы вы ни увидели знак с надписью "Осторожно! Злая собака", вам наверняка приходит на ум образ злющей псины, которая так и ждет, как бы укусить зазевавшегося прохожего, потому что кусать своих хозяев ей надоело. Однако нередко бывает совсем наоборот — за воротами скрывается жутко добрая собака, которая залижет вас до смерти. Представляем 14 примеров, когда ожидание сталкивается с реальностью.