Неудачные моменты бывает у всех, главное вовремя их запечатлеть

Очередная порция фотографий, свидетельствующих о непростой жизни людей в те периоды, когда от них отворачивается Госпожа Удача. В этом выпуске: упаковки разбитых яиц, застрявшие в луже автомобили, угнанные велосипеды, лапша быстрого приготовления в салоне автомобиля и другие ситуаций, в которых никто из нас оказаться бы не хотел.