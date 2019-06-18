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Неудачные моменты бывает у всех, главное вовремя их запечатлеть
Очередная порция фотографий, свидетельствующих о непростой жизни людей в те периоды, когда от них отворачивается Госпожа Удача. В этом выпуске: упаковки разбитых яиц, застрявшие в луже автомобили, угнанные велосипеды, лапша быстрого приготовления в салоне автомобиля и другие ситуаций, в которых никто из нас оказаться бы не хотел.
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