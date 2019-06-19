Скачать
Среда, 19.06.2019
"Мы были у врача": смешные животные, вернувшиеся от ветеринара
1 / 25

"Мы были у врача": смешные животные, вернувшиеся от ветеринара

Может многие люди тоже предпочли бы залезть под кровать или за холодильник, но размер наших поп к сожалению, не позволяет этого делать. Некоторые животные после посещения ветеринара имеют весьма смешной вид из-за анестезии, а морда других принимает уморительный вид в стиле "я тебя никогда не прощу". В любом случае и те и другие имеют забавный вид и мы с удовольствием приглашает вас похихикать над ними далее.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Ветеринар, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот, поход к ветеринару.
13:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь