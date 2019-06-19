"Мы были у врача": смешные животные, вернувшиеся от ветеринара

Может многие люди тоже предпочли бы залезть под кровать или за холодильник, но размер наших поп к сожалению, не позволяет этого делать. Некоторые животные после посещения ветеринара имеют весьма смешной вид из-за анестезии, а морда других принимает уморительный вид в стиле "я тебя никогда не прощу". В любом случае и те и другие имеют забавный вид и мы с удовольствием приглашает вас похихикать над ними далее.