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Мимимишность зашкаливает: невероятно милые пушистики-хомячки
Хомяки — одни из милейших зверей на свете, и их довольно просто содержать. Неудивительно, что они так популярны. Мы собрали для вас самые славные фотографии хомяков со всего интернета. Главное тут, наверное, щеки! Смотрите не умрите от умиления, мы предупреждали, если что.
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