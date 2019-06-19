Такая парковка нам не нужна, особенно если это не авто

Если Вы думаете, что параллельная парковка - это самый сложный водительский трюк, который могут осилить только избранные, Вы, мягко говоря, немножко неправы. Хорошо парковаться нужно уметь не только на машине… И не всегда получается, как хочется.