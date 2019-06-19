Много вопросов, но мало ответов: странные снимки, которые развеселят до слез

Нет ничего скучнее обыденности. Именно чтобы избежать ее мы покупаем новые вещи, меняем стиль, занимаемся спортом и летаем в другие страны. Сегодня чтобы дать бой устоявшейся реальности вам даже не придется вставать где бы вы там не сидели. Мозговзрывные фотографии, на которых ничего непонятно, но очень интересно ждут вас далее. Рыцарь-трансгендер, бананогуси и шоколадные биткоины.