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Четверг, 20.06.2019
Когда действительно скучно: смешные приколы на работе
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Когда действительно скучно: смешные приколы на работе

Свежая коллекция фотографий, сделанных в рабочее время или в перерывах от работы людьми, которым, по-видимому, не приходится скучать в процессе зарабатывания денег. Поделки из канцелярских принадлежностей, карточные домики, манекены с дорожными конусами вместо шляпы, кресло из картонных коробок, электрик с крыльями, мини-кабинет для работы на компьютере… Чего только не придумают люди, лишь бы не работать!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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