Смешные картинки для хорошего настроения Сегодня в номере: когда вы с подругой пьяненькие сделали селфи; сапожки для чертовки; начальник ЖЭУ негодует; как доят корову деревенские и городские; лучший косплей на фильм "Леон"; настоящий шашлык; лучший попутчик; шубка для питона и другие приколычи.