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Пятница, 21.06.2019
Что нам стоит дом построить: как не нужно делать ремонт
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Что нам стоит дом построить: как не нужно делать ремонт

Мир полон чудес: люди не успевают удивляться техническим новинкам и инновационному дизайну, однако периодически на улицах и в домах сталкиваешься с такими "творениями", что в голове остается только один вопрос: "Как так вышло?" Предлагаем вам подборку гениальных подтверждений пословицы "семь раз отмерь - один отрежь", которую строители и архитекторы услышали и сделали ровно наоборот. Криво, косо, неуклюже - это, похоже, новое слово в ремонте и строительстве.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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