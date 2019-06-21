Что нам стоит дом построить: как не нужно делать ремонт

Мир полон чудес: люди не успевают удивляться техническим новинкам и инновационному дизайну, однако периодически на улицах и в домах сталкиваешься с такими "творениями", что в голове остается только один вопрос: "Как так вышло?" Предлагаем вам подборку гениальных подтверждений пословицы "семь раз отмерь - один отрежь", которую строители и архитекторы услышали и сделали ровно наоборот. Криво, косо, неуклюже - это, похоже, новое слово в ремонте и строительстве.