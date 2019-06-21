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Пятница, 21.06.2019
Торжество абсурда: смешные снимки, лишенные логики
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Торжество абсурда: смешные снимки, лишенные логики

Не желаете окунуться в мир абсурда и необъяснимого поведения? Вы скажете, мы и так в нем живем, и в чем-то будете правы. Но в этой фотоколлекции особенно высокая концентрация всего странного и нелогичного! Как сфотографировать любимого певца на калькулятор? Отличаются ли как-то по вкусу спагетти из крана? Увеличивается ли эффективность туалетной бумаги, если это — липкий скотч? Не выпадет ли колбаса с сыром, если есть бутерброд, скреплённый дверной петлей? По-вашему, это странные вопросы? Взгляните на эти фотографии, и вы поймете, что странное здесь кое-что другое!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Абсурд, Радость, Веселье, Безумие, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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