Торжество абсурда: смешные снимки, лишенные логики

Не желаете окунуться в мир абсурда и необъяснимого поведения? Вы скажете, мы и так в нем живем, и в чем-то будете правы. Но в этой фотоколлекции особенно высокая концентрация всего странного и нелогичного! Как сфотографировать любимого певца на калькулятор? Отличаются ли как-то по вкусу спагетти из крана? Увеличивается ли эффективность туалетной бумаги, если это — липкий скотч? Не выпадет ли колбаса с сыром, если есть бутерброд, скреплённый дверной петлей? По-вашему, это странные вопросы? Взгляните на эти фотографии, и вы поймете, что странное здесь кое-что другое!