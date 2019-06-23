"Супергерои" нашего времени: люди, которых тянет к сверхъестественному

Наш народ любит верить во всевозможные привороты-отвороты, спиритизм и гадания. И поэтому находится немало личностей, которые готовы сыграть на этой тяге к сверхъестественному. Мы собрали снимки личностей, которые верят, что у них есть суперспособности. Всем хорошего настроения!