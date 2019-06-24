Не спеши, отдохни: то чувство, когда усталость навалилась внезапно

Усталость всегда подбирается в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. Среди толпы всегда найдутся уникумы, которые могут расслабиться и отдохнуть где попало. Всем хорошего просмотра!