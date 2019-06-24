Забавная мода из 90-х, которая покорила свое время

Многим, кто рос в 90-ые, за эти вещи будет откровенно стыдно, кто-то пустит скупую слезу, вспомнив былые времена… А нынешней молодежи эти вещи покажутся предметами археологических раскопок…