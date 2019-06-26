Креатив на полную катушку: уморительные названия магазинов В обзоре были собраны два десятка великолепных, местами шокирующих и по крайней мере удивительных название, каждое из которых способно привлечь к себе много внимания со стороны окружающих. Однако, что говорить, лучше смотреть самим. Хорошего настроения!