Кошки - инопланетяне, позабывшие о маскировке: доказательста Эту хитрость знают все любители фантастики: если внеземное существо под личиной человека думает, что за ним никто не наблюдает, оно расслабляется и может допустить промах. Сделать что-то такое, на что люди не способны, потому что у них иное строение тела и привычки. На первый взгляд, кошки вполне обычные существа, но благодаря усилиям неравнодушных землян, мы собрали много доказательств, что они не из нашего мира!