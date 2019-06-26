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Кошки - инопланетяне, позабывшие о маскировке: доказательста
Эту хитрость знают все любители фантастики: если внеземное существо под личиной человека думает, что за ним никто не наблюдает, оно расслабляется и может допустить промах. Сделать что-то такое, на что люди не способны, потому что у них иное строение тела и привычки. На первый взгляд, кошки вполне обычные существа, но благодаря усилиям неравнодушных землян, мы собрали много доказательств, что они не из нашего мира!
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