Всякое может случиться: рабочие приколы и казусы Очередная коллекция фотоприколов о всем разнообразии рабочих будней людей в разных сферах деятельности и уголках мира! В этом посте: полицейские на месте падения коробки с пиццей, штукатур на "ходунках", рабочий стол, "разбавленный" молоком, отдыхающие на катках и многое другое!