Что здесь происходит: странные вещи, которые были запечатлены на фото

Очередная порция странностей и непонятностей, свидетелями которых стали люди, у которых под руками оказалась камера! Голубь на сковороде, микрофоны в туалете, хлеб с пастой (зубной), розетки в унитазе, кроссовки в морозилке и другие причуды этого сумасшедшего мира!