Не такие уж и милые: неудачные снимки домашних любимцев

Даже если вы котик, собачка, птичка или рыбка с наимилейшей физиономией, вам все равно порой приходится произносить заветное «У-ДА-ЛИ», после просмотра снимков с вашим участием. Камера любит зверюшек, но не всегда находит их в самый удачный момент. Недавно мы говорили о том, что ДАЖЕ мейн-куны не всегда блистательно получаются на фотокарточках, давайте же расширим круг потенциальных «фотогениев» до любых котов и собак, которые были слегка не готовы к фотосессиям.