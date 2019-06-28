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Пятница, 28.06.2019
Не такие уж и милые: неудачные снимки домашних любимцев
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Не такие уж и милые: неудачные снимки домашних любимцев

Даже если вы котик, собачка, птичка или рыбка с наимилейшей физиономией, вам все равно порой приходится произносить заветное «У-ДА-ЛИ», после просмотра снимков с вашим участием. Камера любит зверюшек, но не всегда находит их в самый удачный момент. Недавно мы говорили о том, что ДАЖЕ мейн-куны не всегда блистательно получаются на фотокарточках, давайте же расширим круг потенциальных «фотогениев» до любых котов и собак, которые были слегка не готовы к фотосессиям.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Хохот.
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