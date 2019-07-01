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Приключения Гулливера или как нелегко высоким людям
Ответ на вопрос о том, что такое идеальный рост, — загадка, просто спросите Алису о ее пребывании в Стране Чудес. Когда люди маленького роста, они хотят быть выше — но люди из этой статьи, напротив, хотели бы стать хотя бы на пару сантиметров короче, чтобы сделать свою жизнь проще. Мы собрали для вас фотографии высоких людей, пытающихся выполнять обычные задачи, путешествовать и просто жить в мире, который не готов к людям такого высокого роста.
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