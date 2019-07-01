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Понедельник, 01.07.2019
Коты, которые решили, что им удобнее стоять на двух лапах, чем на четырех
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Коты, которые решили, что им удобнее стоять на двух лапах, чем на четырех

Чаще всего как бывает? Живет в доме животное, и человек, глядя на него, перенимает какие-то его повадки, а животное постепенно привыкает к образу жизни человека. Так они вместе и живут, привыкают друг другу, учатся друг у друга и все больше становятся похожими друг на друга. Чаще всего привычки касаются увлечений, еды и сна. Спать на подушке в хозяйской постели, есть суши и креветок в кляре, слушать оперную музыку, петь под Rolling Stones и смотреть сериалы по телевизору – вот к чему привыкают наши братья меньшие. Но некоторые идут еще дальше и перенимают достаточно странные привычки. Предлагаем вам взглянуть на котов, которые решили, что им удобнее стоять на двух лапах, чем на четырех. Выглядит это очень забавно!
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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