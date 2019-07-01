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Понедельник, 01.07.2019
Ох уж эти неудачи: эпичные гифки о жизни девушек
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Ох уж эти неудачи: эпичные гифки о жизни девушек

Все мы иногда попадаем в неловкие ситуации, которые, к счастью или сожалению, не всегда удается запечатлеть. А вот эти красотки умудрялись бывать в объективах камер в самые нужные моменты, благодаря чему заработали известность на весь интернет. Подборку самых смешных, обидных, жестких и просто забавных эпик фейлов смотрите в нашей статье. Спойлер: все главные героини — красивые девушки!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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