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Понедельник, 01.07.2019
Так неловко получилось: когда на семейной фотосессии что-то пошло не так
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Так неловко получилось: когда на семейной фотосессии что-то пошло не так

Маленькие дети всегда вызывают восторг и умиление. Но они все-таки тоже люди, поэтому им свойственно, простите, писать и какать. А главное, что они совсем не стесняются нескромным образом объявить об этом всем присутствующим в самый неподходящий момент. Посмотрите уморительные кадры семейных фотосессий, которые были прерваны в самый ответственный момент вполне естественными потребностями деток. Выражения лиц родителей в этот миг просто бесценны.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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