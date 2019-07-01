Так неловко получилось: когда на семейной фотосессии что-то пошло не так

Маленькие дети всегда вызывают восторг и умиление. Но они все-таки тоже люди, поэтому им свойственно, простите, писать и какать. А главное, что они совсем не стесняются нескромным образом объявить об этом всем присутствующим в самый неподходящий момент. Посмотрите уморительные кадры семейных фотосессий, которые были прерваны в самый ответственный момент вполне естественными потребностями деток. Выражения лиц родителей в этот миг просто бесценны.