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Отличаются умом и сообразительностью: наверняка некоторые идеи будут полезны и Вам
Предлагаем вашему вниманию очередную замечательную коллекцию фотографий о человеческой (и не только) смекалке и сообразительности, помогающей выйти из затруднительной ситуации! Как промыть рис, не выронив в раковину ни зернышка; чем на стройке заменить "уровень"; из чего пить чай, если нет чашки; как самостоятельно снять репортаж, если оператор ушел в отпуск — это лишь несколько ситуаций, с которыми столкнулись люди и благополучно преодолели трудности! Взгляните! Наверняка некоторые идеи будут полезны и в вашей повседневной жизни!
В таких ситуациях не хотел бы оказаться никто
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