Отличаются умом и сообразительностью: наверняка некоторые идеи будут полезны и Вам

Предлагаем вашему вниманию очередную замечательную коллекцию фотографий о человеческой (и не только) смекалке и сообразительности, помогающей выйти из затруднительной ситуации! Как промыть рис, не выронив в раковину ни зернышка; чем на стройке заменить "уровень"; из чего пить чай, если нет чашки; как самостоятельно снять репортаж, если оператор ушел в отпуск — это лишь несколько ситуаций, с которыми столкнулись люди и благополучно преодолели трудности! Взгляните! Наверняка некоторые идеи будут полезны и в вашей повседневной жизни!