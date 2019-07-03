То чувство, когда что-то пошло не так: снимки из серии "почти получилось"

Случайно или нет, но у этих людей явно не получилось то, что они задумали. Будь то дизайн блюда, крепление конструкции, монтаж кондиционера или размещение рекламы, глядя на результаты работы, начинаешь сомневаться в умственных способностях людей, которые ее делали.