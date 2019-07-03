Как хорошо сдать экзамен: лайфхаки от девушек

Учащимся становится все сложнее и сложнее обманывать преподавательский состав во время экзаменов, и у девушек есть явное преимущество перед парнями, потому что у них есть свой метод "подготовки" к экзаменам. Для своих шпаргалок они выбирают самые потаенные места, спрятанные от глаз окружающих, зная, что учителя и проверяющие там проверять уж точно не будут. И это, похоже, работает!