Сконцентрируйтесь на хорошем: позитивные картинки для хорошего настроения Мир, словно зеркало, отражает наше отношение к нему. Вы никогда не замечали, что беда никогда не приходит одна? Действительно, концентрируясь на собственных неудачах, вы привлекаете в жизнь еще больше невезения. Существует мнение, что если постоянно прокручивать в голове слайд с желаемой картинкой, рано или поздно он материализуется в реальную жизнь. Наша редакция предлагает вам сконцентрироваться на хорошем.