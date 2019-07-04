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Четверг, 04.07.2019
Сконцентрируйтесь на хорошем: позитивные картинки для хорошего настроения
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Сконцентрируйтесь на хорошем: позитивные картинки для хорошего настроения

Мир, словно зеркало, отражает наше отношение к нему. Вы никогда не замечали, что беда никогда не приходит одна? Действительно, концентрируясь на собственных неудачах, вы привлекаете в жизнь еще больше невезения. Существует мнение, что если постоянно прокручивать в голове слайд с желаемой картинкой, рано или поздно он материализуется в реальную жизнь. Наша редакция предлагает вам сконцентрироваться на хорошем.
Фото: jumor.temaretik.com
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